Hannes Jaenicke : „Wir behandeln unsere Autos besser als unsere Kinder“

Köln Auch wenn das Auto Umfragen zufolge bei den Jüngeren nicht mehr ganz so hoch im Kurs steht, ist das Fahrzeug auf vier Rädern in Deutschland unbestritten ein wichtiges Statussymbol. Hannes Jaenicke kritisiert eben diesen „Auto-Fetisch“.

„Wir behandeln unsere Autos besser als unsere Kinder“, sagte der Schauspieler und Umweltaktivistim im Podcast „Fragen wir doch!“ des Senders 105'5 Spreeradio. „Manchmal denke ich, die Deutschen müssten ihre Kinder in die Garage sperren, damit die Autos endlich in Ruhe spielen dürfen.“ Er habe kein Verständnis für die Auto-Leidenschaft der Deutschen. „Dieser Auto-Fetisch macht uns unlocker. In Holland fahren die meisten Fahrrad - auch mit vier Kindern.“