Heimliche Eheschließung : Britischer Premierminister Boris Johnson heiratet Lebensgefährtin

London Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat am Wochenende heimlich seine Lebensgefährtin Carrie Symonds geheiratet. Die kleine Zeremonie fand in der Kathedrale von Westminster statt.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Wochenende seine Lebensgefährtin Carrie Symonds geheiratet. Sein Büro in der Downing Street bestätigte am Sonntag entsprechende Berichte von „Mail on Sunday“ und „The Sun“.