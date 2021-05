Londoner Science Museum : Büro von Stephen Hawking soll für die Nachwelt erhalten bleiben

London Das Archiv des Physikers mit mehr als 10.000 Seiten wissenschaftlicher und persönlicher Aufzeichnungen bleibt an der Universität Cambridge. Seine Büroausstattung geht an das Science Museum London.

Hawkings Archiv, das aus 10.000 Seiten an wissenschaftlichen und persönlichen Aufzeichnungen besteht, bleibt der Einigung zufolge an der Universität Cambridge. Seine Büroausstattung und persönliche Gegenstände wie sein Rollstuhl und sein Sprachcomputer gehen an das Science Museum in der britischen Hauptstadt. Einige ausgewählte Stücke sollen dort schon ab 2022 ausgestellt werden.