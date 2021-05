Auf dem Weg zur Anwältin : Kim Kardashian fällt knapp durchs erste Jura-Examen

Berlin Das als „Baby Bar“ bekannte Examen steht in Kalifornien am Ende des ersten Studienjahrs. Kardashian habe dabei 474 Punkte erreicht, 560 seien zum Bestehen notwendig gewesen.

Reality-Star Kim Kardashian (40) hat einen Rückschlag in ihrer Ausbildung zur Anwältin hinnehmen müssen: Sie habe ihr erstes Examen nicht bestanden, sagte sie in einer Vorschau zur aktuellen Folge ihrer Sendung „Keeping Up With The Kardashians“, die am Mittwoch (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. Das als „Baby Bar“ bekannte Examen steht in Kalifornien am Ende des ersten Studienjahrs. Kardashian habe dabei 474 Punkte erreicht, 560 seien zum Bestehen notwendig gewesen.