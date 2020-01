Rothaariger Kobold kehrt ins Fernsehen zurück : Hurra, hurra, der „Pumuckl“ ist wieder da

Die Zeichentrickfigur Pumuckl macht es sich in einer Szene aus „Pumuckls Abenteuer“ 1999 in der Hängematte gemütlich. Die Serie kommt jetzt wieder ins Fernsehen. Foto: dpa/Fotoreport

München Wiedersehen mit alten Bekannten: Ab Anfang März zeigt der Bayerische Rundfunk die Serie rund um den kleinen Kobold und Meister Eder. Seit 2011 waren die Folgen nicht mehr im deutschen Fernsehen zu sehen.

Der „Pumuckl“ kehrt zurück – frisch restauriert und in verbesserter Bildqualität. Start der Kultserie „Meister Eder und sein Pumuckl“ sei am 1. März im BR Fernsehen, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch in München mit. Los geht es um 9.30 Uhr mit gleich fünf der insgesamt 52 Episoden, darunter Höhepunkte wie „Spuk in der Werkstatt“, „Das Schlossgespenst“ oder „Die abergläubische Putzfrau“. Danach soll es jeden Sonntag Doppelfolgen mit dem rothaarigen Klabauter und dem gutmütigen Schreinermeister geben.