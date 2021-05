Stadtwerke Dinslaken verlosen Karten : Kai Magnus Sting zu Gast bei „Kult im Gas(t)werk“

Dinslaken Stadtwerke Dinslaken verlosen Eintrittskarten für Kabarettabend am 30. Oktober – live oder per Livestream. Einsendeschluss ist der 17. September.

In seinem aktuellen Programm erklärt er, wie der Mensch im Ruhrgebiet denkt und tickt. Dafür hat er den Leuten „aufs Maul geschaut“, hört hin und macht sich so seine eigenen Gedanken darüber.

„Kult im Gas(t)werk“ wird auf jeden Fall am Samstag, 30. Oktober, pünktlich um 20 Uhr im Alten Gaswerk beginnen. Doch lässt die Pandemielage es derzeit noch nicht zu, mit einem vollen Saal zu planen. Abhängig von etwaigen Ende Oktober geltenden Beschränkungen der Zuschauerzahlen bei Kulturveranstaltungen wird die Veranstaltung gegebenenfalls ganz oder zusätzlich im Livestream übertragen. So oder so, wer Kai Magnus Sting bei Kult im Gas(t)werk erleben möchte, sendet bitte bis Freitag, 17. September, mit dem Betreff „Kult im Gas(t)werk“ und unter Angabe der Vertragskonto-Nr., Adresse und Telefonnummer entweder eine E-Mail an SD-Oeffentlichkeitsarbeit@stadtwerke-dinslaken.de oder eine Postkarte an die Stadtwerke Dinslaken, Gerhard-Malina-Straße 1, 46537 Dinslaken.