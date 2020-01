Deutscher Starttermin bekannt gegeben : Streamingdienst Disney+ ab März bei uns

München In den USA ist Disney+ bereits angekommen und auch bei uns warten Fans auf die Möglichkeit, Disney-Klassiker und neue Eigenproduktionen sehen zu können. Der Starttermin für Deutschland wurde jetzt auf den 24. März vorverlegt.

Disney startet seinen neuen Streamingdienst in Deutschland am 24. März. Disney+ solle bekannte Inhalte aus dem Unterhaltungs-Universum des Konzerns bieten, aber auch Eigenproduktionen wie Serien, Spiel- und Kurzfilme sowie Dokumentationen, teilte Disney am Dienstag in München mit. Das werbefreie Angebot soll 6,99 Euro im Monat kosten oder alternativ zum Jahrespreis von 69,99 Euro erhältlich sein.