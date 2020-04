Fernsehen : Unsere TV-Tipps für die Ostertage

Düsseldorf Komödien, Thriller, Klassiker - das TV-Programm rund um Ostern bietet einige Highlights. Wer an den Feiertagen auf der Couch entspannen möchte, kommt auf seine Kosten. Die Sender buhlen mit einem bunten Programm um die Zuschauer.

Ob Ryan Reynolds als zynischer Superheld in „Deadpool 2“, oder kinderfreundliches Programm wie „Jumanji - Welcome to the Jungle“ - an den Feiertagen ist das TV-Programm prall gefüllt mit verschiedenen Highlights.