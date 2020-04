Neue Details : Macher heizen Vorfreude auf die neue „Haus des Geldes“-Staffel an

Macher heizen Vorfreude auf die neue „Haus des Geldes“-Staffel an

In Teil 4 von „Haus des Geldes“ erklärt der Professor den spanischen Behörden den Krieg. Foto: Netlfix/Screenshot

Düsseldorf Am 3. April ist es so weit: Der finale Teil der spanischen Bankraub-Serie „Haus des Geldes“ erscheint auf Netflix. Jetzt hat der Streaming-Anbieter vorab einige Informationen verraten.

Am Freitag, 3. April hat das Warten endlich ein Ende. Um Punkt 9 Uhr sollen die neuen acht Folgen des Netflix-Überraschungshits „Haus des Geldes“ zum Abruf in Deutschland verfügbar sein.

Die erste Folge trägt den Titel „Game Over“ und dürfte zeitlich nahtlos an die finale Episode des dritten Teils anschließen. In der Schlusssequenz hatte der Professor den spanischen Behörden den Krieg erklärt. „Game over“ könnte bedeuten, dass er seine Drohung direkt in die Tat umsetzt - das Spiel ist vorbei.