„Germany's Next Topmodel“ Nachzüglerin muss die Show in Folge 12 verlassen

In der ProSieben-Castingshow „Germany's Next Topmodel“ hat Maike den Einzug in die Top Ten knapp verpasst. Bei einer Challenge sollten die Models in die Rollen von Musik-Ikonen aus verschiedenen Jahrzehnten schlüpfen. Bereits da war Maike die schlechteste in ihrer Gruppe und hat laut Moderatorin Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo beim Fotoshooting im Kostüm einer Punkband keinen magischen Moment geschaffen.