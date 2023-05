Nico Santos singt Langnese-Song neu ein Wie Eis in der Sonne – eine Liebeserklärung an Werbesongs

Es gab ein Jahrzehnt in Deutschland, in dem alle Bundeskanzler mit Vornamen Helmut hießen. Nicole gewann seinerzeit den ESC mit „Ein bisschen Fieden“, was damals noch mit „ß“ geschrieben wurde und umso niedlicher wirkte, als im Kalten Krieg weit und breit kein einziger Schuss fiel. Alles ganz anders also als heute. Ein bisschen Waldsterben gab es auch, aber was war das schon gegen die aktuelle Klimakrise? Na gut, Tschernobyl hatte den Leuten durchaus einen tüchtigen Schrecken eingejagt, war aber erwiesenermaßen weder schuld an der Ausbreitung von scheußlichen Vokuhila-Frisuren noch am Aufkommen der unsäglichen Karotten-Jeans. Ja, wir sprechen von den 80er Jahren.