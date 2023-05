Sechste Staffel bei ProSieben angekündigt Mit diesen Stars geht „Wer stiehlt mir die Show?“ weiter

Bei der erfolgreichen ProSieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ werden in der neuen Staffel die Kabarettistin Hazel Brugger sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz als Stars gegen Joko Winterscheidt antreten. Winterscheidt gab sich zu Beginn der Aufzeichnung am Donnerstag kämpferisch: Die drei Promis seien für ihn „wie die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne. Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss.“