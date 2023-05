Kritik an TV-Formaten Thomas Gottschalk schießt gegen „7 vs. Wild“

Thomas Gottschalk ist zweifellos ein Urgestein der deutschen Medienlandschaft. 22 Jahre lang moderierte der heute 72-Jährige die die Kult-Show „Wetten, dass...“ und mauserte sich damit zu einem der beliebtesten und bekanntesten Moderatoren des Landes. Bis heute ist Gottschalk ein beliebter Gast in TV-Shows und so luden ihn nun auch die Youtuber Dennis und Benjamin Wolter in ihre Late-Night-Show „World Wide Wohnzimmer“ ein.