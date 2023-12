Basketball ART Giants feiern gegen Dresden dritten Sieg in Folge

(tino) Der ART Giants ist in der zweiten Basketball Bundesliga Pro A auf der Suche nach Konstanz. Jedenfalls während eines Spiels. Immer wieder müssen die Giants spielerische Täler durchwandern, in denen nicht allzu viel zusammenläuft. Zuletzt konnten sie das aber durch Phasen spielerischer Höhenflüge kompensieren und ihre Meisterschaftsbegegnungen gewinnen. So auch gegen die Dresden Titans im Reisholzer Castello. Nach einer wechselhaften Partie gelang den Düsseldorfern nach den vier Spielvierteln ein 82:78-Erfolg (26:15, 25:16, 22:20, 17:17).