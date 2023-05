„Genial daneben“ kehrt bei RTLzwei zurück „Herr Boning ist ein Füllhorn an gequirlter Kacke“

„Mit welcher Ankündigung überraschte die Komikerin Hella von Sinnen im Dezember 2022 die Fernsehzuschauer?“ So oder so ähnlich klingen die Fragen, die Moderator Hugo Egon Balder (73) in der Comedy-Rateshow „Genial daneben“ stellt. Sie lassen viel Raum zum Herumfantasieren – und warten am Ende meist mit einer recht unerwarteten Antwort auf. So wäre es auch, wenn diese Frage wirklich mal von Balder gestellt würde. Denn die Antwort ist durchaus überraschend: Von Sinnen verriet im Dezember 2022, dass eben dieses Format – „Genial daneben“ - doch noch nicht tot ist, sondern wiederkommt. Nur auf einem anderen Sender. RTLzwei bringt den Comedy-Quiz-Klassiker, der eine bewegte Geschichte hat, an diesem Donnerstag, 4. Mai, um 20.15 Uhr zurück auf den Bildschirm.