„Werden fast stündlich immer noch mehr“ : Zahl der Verletzten durch Auto-Attacke von Volkmarsen steigt auf 89

Im hessischen Volkmarsen ist am Rosenmontag ein Mann mit seinem Auto in einen Karnevalsumzug gerast. Jetzt kommt raus: Die Zahl der Verletzten ist wesentlich höher als bisher angenommen.

Knapp eine Woche nach der Gewalttat an Rosenmontag im nordhessischen Volkmarsen hat sich die Zahl der Opfer erneut erhöht - auf 89. „Es werden fast stündlich immer noch mehr“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Kassel. Viele bemerkten erst jetzt die psychischen Folgen der Tat oder hätten sich über Schmerzen zunächst keine größeren Gedanken gemacht.

Ein Auto war am Rosenmontag in eine Menschenmenge gefahren. Der Fahrer, ein 29-jähriger Deutscher, soll es absichtlich dorthin gesteuert haben. Er sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Sein Motiv war auch am Sonntag noch unklar.