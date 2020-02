Vorsorge gegen Coronavirus : Seehofer kündigt „Aussteigerkarten“ für Bus- und Bahnreisende aus dem Ausland an

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer erwartet nach dem Anstieg der Corona-Erkrankungen in Deutschland vorläufig keine weitreichenden Konsequenzen für Großveranstaltungen. Die Behörden nehmen jetzt aber verstärkt Einreisende in den Blick.

Wenn sich bei einer Veranstaltung besonders viele Menschen aus Krisengebieten aufhalten, sei das anders zu beurteilen als ein Fußballspiel zwischen dem SC Ingolstadt und Unterhaching, sagte Seehofer am Donnerstag in Berlin. So sei der am Mittwoch eingesetzte Krisenstab der Bundesregierung gebeten worden, eine Einschätzung zur Tourismusmesse ITB abzugeben, die am 4. März in Berlin beginnen soll.