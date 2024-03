Düsseldorf und Umgebung Drängler sorgen für Rekord-Unfallzahlen auf den Autobahnen

Die Polizei fand Fahrzeugteile, die schließlich zum Unfallwagen führten. Nur fünf Autos mit dieser speziellen Lackierung sind in Deutschland gemeldet, die abgebrochenen Teile passten schließlich zu dem Rover in Niedersachsen. Wer am Steuer saß, wird aber weiterhin ermittelt. Es gibt zwei Verdächtige, beide verweigern laut Polizei die Aussage. Der 34-jährige Fahrzeughalter hatte einen Unfall aber zugegeben und war auch laut Mobilfunkdaten in der Nähe des Unfallorts. Zudem hatte er organisiert, dass sein Auto aus Düsseldorf abgeschleppt wird.