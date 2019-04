Urteil gegen Mutter von Nathalie Volk : Verbeamtete Lehrerin verliert Job wegen „RTL-Dschungelcamp“-Trip

Lüneburg Die Mutter von Dschungelcamp-Teilnehmerin Nathalie Volk hatte ihre Tochter im Januar 2016 zum RTL-Dreh nach Australien begleitet und sich dafür eine Krankschreibung erschlichen. Deshalb darf sie jetzt nicht mehr an einer staatlichen Schule arbeiten.

Das Verwaltungsgericht veröffentlichte seine Entscheidung nach der schriftlichen Zustellung an die Prozessbeteiligten. Die mündliche Verhandlung war bereits am 17. April. „Auch Lehrer müssen Fehler begehen können“, hatte da der Rechtsvertreter der Frau gesagt. Er sprach von einem „episodenhaften Verstoß“ und trat für eine mildere Sanktion ein. Auch eine Zurückstufung, eine Kürzung der Bezüge, eine Geldbuße oder ein Verweis wären in Frage gekommen. In einem Schreiben hatte sich die Lehrerin entschuldigt. Auch wenn der Befund im Attest nicht gestimmt habe, so sei sie doch krank gewesen, hieß es darin.