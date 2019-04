Teures Vergnügen : Pärchen muss hohe Geldstrafe für Oralsex in S-Bahn zahlen

Pärchen muss hohe Geldstrafe für Oralsex in S-Bahn zahlen

Eine S-Bahn hält im Bahnhof am Alexanderplatz. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin In der Mittagszeit hatte ein Pärchen Oralsex in einer Berliner S-Bahn, die mitten durch die Innenstadt fuhr. Dafür wurden die beiden vor dem Amtsgericht jetzt zu einer satten Geldstrafe verurteilt.

Für öffentlichen Sex zur Mittagszeit in einer Berliner S-Bahn müssen ein Mann und eine Frau 7500 Euro Strafe bezahlen. Das Berliner Amtsgericht verhängte bereits am 10. April das Urteil wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte. Die „Bild“ und die „B.Z.“ hatten darüber berichtet.