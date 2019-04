Empörung über Inschrift in Kapelle : Abtreibungsgegner vergleicht Schwangerschaftsabbruch mit Holocaust

Berlin/Cham Darf man Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust gleichsetzen? Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisiert diesen Vergleich scharf. Auslöser für die Debatte ist eine Kapelle in Bayern.

Schuster hat scharfe Kritik an dem Betreiber der privaten Kapelle in Bayern geübt, in der Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust gleichgesetzt werden. „Mit dem entsetzlichen Vergleich in der Franz-Graf-Kapelle wird die Singularität des Holocaust negiert und der Massenmord an den europäischen Juden relativiert“, sagte Schuster der „taz“.