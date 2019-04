Einsatz an Ostern in Münsterschwarzach : Klosterfeuerwehr rettet Entenfamilie das Leben

Einsatz an Ostern in Münsterschwarzach

Münsterschwarzach In Münsterschwarzach ist am Ostermontag eine ungewöhnliche Rettungsaktion erfolgreich abgeschlossen worden. Dabei konnten Feuerwehrleute das Leben einer sechsköpfigen Entenfamilie retten.

Wie am Donnerstag auf der Internetseite der Abtei gemeldet wurde, war am Ostermontag eine Entenmutter mit ihren fünf Küken in Not geraten. Über den Überlauf des Wasserkraftwerks sei sie in das Unterwasser der Turbine geraten und mit dem Nachwuchs steckengeblieben. Einer der Mönche hörte das Piepsen der Kleinen und das Geschnatter der Mutter. Die alarmierte Feuerwehr entschied sich daraufhin, für die Rettung direkt zu den Enten ins Wasser zu steigen.