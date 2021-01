Am Telefon : Unbekannte betrügen 86-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern um 300.000 Euro

Unbekannte betrügen 86-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern um 300.000 Euro

Am Telefon

Güstrow Trickbetrüger haben eine Rentnerin im Landkreis Rostock um 300.000 Euro gebracht. Ein Unbekannter gab sich als ihr Sohn aus.

Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Rostock sagte, wurde die 86 Jahre alte Frau Opfer der sogenannten Schockanruf-Masche. Es handelt sich nach Einschätzung von Experten um eine der höchsten einzelnen Schadenssummen bei Betrügereien seit Monaten in Mecklenburg-Vorpommern.