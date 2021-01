Besitzer klagte nach Unfall : Hund bekommt 20.000 Euro Schadenersatz - und für Physiotherapie

Ein Angestellter des Hundebesitzers hatte den Hund am Unfalltag an der Leine auf dem Privatgelände eines Gewerbeparks spazieren geführt. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

München Weil er einem angeleinten Hundewelpen über die Pfote gefahren ist, müssen ein Autofahrer und seine Haftpflichtversicherung rund 20.000 Euro an den Hundebesitzer zahlen. Das Tier brauchte nach dem Unfall eine teure physiotherapeutische Behandlung.

Ein Hund und sein Halter haben nach einem Autounfall rund 20.000 Euro für eine Physiotherapie sowie Schadenersatz zugesprochen bekommen. Insbesondere die Physiotherapie des an einer Pfote verletzten Hunds sei nötig gewesen, weil der zur Unfallzeit vier Monate alte Hund sich noch im Wachstum befunden habe, entschied das Landgericht München I in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil. Dieses ist rechtskräftig. (Az. 20 O 5615/18)

Ein Angestellter des Hundebesitzers habe den Rhodesian-Ridgeback-Rüden am Unfalltag am 15. November 2017 an der Leine auf dem Privatgelände eines Gewerbeparks in München spazieren geführt, wo der Hund später als Wachhund eingesetzt werden sollte. Der Unfallverursacher sei mit überhöhter Geschwindigkeit von mindestens 20 Stundenkilometern über das Gelände gefahren und habe den Hund an der linken Vorderpfote erfasst.