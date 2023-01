Tödliche Schüsse in Nürnberg Tatverdächtiger in Rimini festgenommen

Nach den tödlichen Schüssen vor einem Nürnberger Restaurant im vergangenen Oktober ist der Tatverdächtige im italienischen Rimini festgenommen worden. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann am Donnerstag in einem Hotel in Rimini fest, wie die Polizei in der Adria-Stadt mitteilte. Ein Spezialeinsatzkommando hatte den Verdächtigen bis zum Mittwoch überwacht und den Zugriff durchgeführt, als seine Identität sicher war. Er hatte in dem Hotel in der Nähe des Hafens von Rimini unter falschem Namen eingecheckt.