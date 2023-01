Völkerrechtler Gerd Hankel „Deutschland ist noch längst nicht Kriegspartei“

Deutschland will Leopard-Panzer an die Ukraine liefern, die Vereinigten Staaten unterstützen mit Abrams, die Briten setzen auf Challenger-Panzer. Die russische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Der Kreml kündigte die Zerstörung westlicher Kampfpanzer an und warf den Verbündeten der Ukraine vor, sich damit direkt am Konflikt zu beteiligen. Gerd Hankel, Völkerrechtler am Hamburger Institut für Sozialforschung, erklärt im Interview, warum die Kampfpanzer-Lieferung nicht die Schwelle zur Kriegspartei überschreitet.