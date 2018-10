Reutlingen: Polizei stellt Siebenschläfer statt Einbrecher

Reutlingen Damit hatten die Beamten wohl nicht gerechnet: Mit drei Streifenwagen rückten sie in Baden-Württemberg zu einem Einbruchsalarm aus. Statt eines Einbrechers trafen sie jedoch nur einen Siebenschläfer an.

In der Nacht zum Dienstag war die Polizei nach eigenen Angaben wegen eines Einbruchs in einem Schützenhaus in Reutlingen alarmiert worden. „Sofort rückten drei Streifenwagen an und umstellten das Gebäude“, teilten die Beamten mit. „Von außen waren zunächst keine Aufbruchspuren sichtbar.“