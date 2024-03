Keine Verletzten Rauchentwicklung am Corneliusplatz – Feuerwehr rückt aus

Die Düsseldorfer Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem leerstehenden Gebäude in der Nähe des Corneliusplatzes gerufen worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich Rauch in dem Gebäude entwickelt. Dort würden derzeit auch Bauarbeiten stattfinden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Es sei kein großer Einsatz gewesen, sagt ein Sprecher. Laut Polizei brannten ein paar Akkus, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Der Einsatz wurde am späten Dienstagabend beendet.