Oktoberfest 2018: Haftbefehl gegen 42-Jährigen nach tödlichem Streit

München Auf dem Münchner Oktoberfest ist es zu einem tödlichen Streit gekommen. Am Sonntag wurde Haftbefehl gegen einen 42-Jährigen erlassen. Es wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Beschuldigte war am Samstag in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei erschienen. Er hatte eingeräumt, an der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag beteiligt gewesen zu sein. Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizei um einen 58-jährigen Deutschen aus dem Münchner Umland. Er starb an einer Hirnblutung, so das Ergebnis der Obduktion.