Mutmaßliche Angreiferin festgenommen : Frau verletzt in Bayern mehrere Menschen mit Schwert

Regensburg Eine Frau soll im oberpfälzischen Weiden mehrere Menschen mit einem Schwert angegriffen und verletzt haben. Die Polizei nahm die mutmaßliche Täterin noch vor Ort fest.

Eine Frau hat in Weiden in der Oberpfalz mehrere Menschen mit einem schwertähnlichen Gegenstand verletzt. Insgesamt wurde drei Menschen verletzt, zwei davon wurden in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Regensburg sagte. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen bestand in keinem Fall Lebensgefahr.