Quiz zum Testen : Kennen Sie diese Jugendwörter des Jahres 2022?

Düsseldorf Die neue Top 10 der Jugendwörter des Jahres 2022 steht fest – darunter „Gommemode“, „wyld“ und „bodenlos“. Seit mehr als zehn Jahren sucht der Langenscheidt-Verlag nach dem beliebtesten Wort. Testen Sie Ihr Wissen zu den Vorschlägen des Jahres 2022.

So funktioniert die Abstimmung

Wer mitentscheiden will, welches Wort zum Jugendwort des Jahres gekürt wird, kann das auf der Internetseite des Verlages tun. Dort müssen Voting-Teilnehmer Angaben zu ihrem Alter machen – das heißt, ob sie null bis zehn, zehn bis 15 oder 16 bis 20, 21 bis 30 oder älter als 30 Jahre alt sind. Zusätzlich können sie sagen, welches Wort sie am besten finden und müssen eine Datenschutzerklärung abgeben. Die drei Begriffe, die am meisten Stimmen bekommen, gehen in die nächste Runde. Das Voting um das beliebteste Wort der Top 3 läuft dann bis zum 18. Oktober. Eine Woche später, am 25. Oktober, soll der Gewinner bekannt gegeben werden.