Im Alter von 92 Jahren : Früherer „Zeit“-Herausgeber Theo Sommer gestorben

Hamburg Er war einer der ganz großen deutschen Journalisten und führte die Wochenzeitung „Die Zeit“ als Chefredakteur und Herausgeber. Jetzt ist Theo Sommer gestorben.

Der frühere langjährige Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung „Die Zeit“, Theo Sommer, ist im Alter von 92 Jahren in Hamburg gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin des Verlags am Montag. Theo Sommer war von 1973 bis 1992 Chefredakteur und anschließend bis 2000 gemeinsam mit Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt Herausgeber der „Zeit“. Vor einigen Wochen sei Sommer in seinem Haus gestürzt. Davon habe er sich nicht mehr erholt.

Sommer, in Konstanz geboren, war zunächst Lokalredakteur und dann 1958 als politischer Redakteur zur „Zeit“ gekommen. Als Chefredakteur prägte er von 1973 an mit seinen Leitartikeln die Ausrichtung des liberalen Blattes, das von Marion Gräfin Dönhoff (1909-2002) herausgegeben wurde. An ihrer Seite fungierte er von 1992 an - ebenso wie Altbundeskanzler Helmut Schmidt (geb. 1918) - als Herausgeber.