Strafantrag per E-Mail verschickt : BGH kippt Verurteilung von rückfälligem Straftäter

Strafantrag per E-Mail verschickt

Karlsruhe Ein Mann ist im Juni 2021 zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt worden, er hatte während der Führungsaufsicht ein Kind missbraucht. Das Urteil könnte jetzt gekippt werden, weil die zuständige Stelle den Strafantrag falsch verschickt hatte.

Die Verurteilung eines rückfälligen Kriminellen steht wegen eines Formfehlers im Strafverfahren auf wackeligen Füßen. Wie der Bundesgerichtshof (BGH) am Montag in Karlsruhe mitteilte, hatte der Mann während der Führungsaufsicht ein Kind missbraucht und mehrfach gegen Weisungen verstoßen. Das Landgericht Dresden hatte ihn deshalb im Juni 2021 zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt und Sicherungsverwahrung angeordnet. Das Problem: Die für die Führungsaufsicht zuständige Stelle hatte der Staatsanwältin den Strafantrag einfach per E-Mail geschickt. Das erfüllt laut BGH nicht die gesetzlichen Anforderungen.