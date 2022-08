Unfall in Neuss : 91-Jährige stürzt in Straßenbahn - schwer verletzt

Neuss Eine 91 Jahre alte Frau aus Neuss wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei einem Sturz in der Straßenbahn schwer verletzt. Wie konnte es zu dem Sturz kommen?

Der Unfall ereignete sich in der Straßenbahn Linie 709. Die Seniorin war am Montag, 22. August, gegen 15.30 Uhr am Theodor-Heuss-Platz eingestiegen und von der schließenden Tür touchiert worden, teilte die Polizei mit. Dadurch verlor die Frau das Gleichgewicht und zog sich beim Sturz eine Kopfverletzung zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.