Angriff mit Schlagstöcken und Eisenstangen : Mehr als 30 Verletzte nach Angriff auf eritreische Veranstaltung in Gießen

Mehr als 30 Verletzte nach Angriff auf eritreische Veranstaltung in Gießen

Gießen Mitglieder einer eritreischen Veranstaltung in Gießen sind von etwa 100 Menschen angegriffen und verletzt worden. Die Angreifer hätten unvermittelt mit Schlagstöcken, Eisenstangen, Messern und Steinen angegriffen.

Besucher und Helfer einer umstrittenen eritreischen Kulturveranstaltung in Gießen sind am Samstagabend von etwa 100 Menschen angegriffen und verletzt worden. Die Angreifer seien über Absperrungen geklettert und hätten unvermittelt Menschen mit Schlagstöcken, Eisenstangen, Messern und Steinen attackiert, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor war die Zahl der Beteiligten noch unklar gewesen.