Jugendfarm Kornwestheim : Unbekannte schlachten Schafbock in Streichelzoo

Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Ludwigsburg In einem Streichelzoo in Kornwestheim haben Unbekannte einen Schafbock geschlachtet. Vermutlich in der Nacht zum Karfreitag wurde das etwa zweijährige Tier geschächtet und offenbar fachmännisch ausgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Polizei in Ludwigsburg am Dienstag mit. Die Täter stahlen demnach das Fleisch samt Gerippe sowie das Blut. Zurück auf der Jugendfarm Kornwestheim (Baden-Württemberg) blieben das Fell, die Innereien sowie Kopf und Läufe.

Das Tier habe mit mehreren Artgenossen sowie Hühnern auf einem eingezäunten Wiesengrundstück gestanden, teilte die Polizei weiter mit. Der Zaun weise keine Beschädigungen auf. Womöglich seien die Täter über die Tore geklettert.

(felt/AFP)