Zentralstelle Cybercrime Bayern : 44 Verdächtige nach Missbrauchsskandal in Würzburg ermittelt

Würzburg Angestoßen durch den Missbrauchsskandal um einen Würzburger Logopäden hat die Polizei weitere 44 Verdächtige ausgemacht. Die Ermittlungen führen auch ins Ausland.

Einer der Verdächtigen lebe in Bayern, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Goger von der Zentralstelle Cybercrime Bayern am Donnerstag. Diese Abteilung ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelt. 17 weitere Verdächtige seien im Ausland. Daher seien die Verfahren an die dortigen Staatsanwaltschaften abgegeben worden - in die Schweiz, nach Österreich, Frankreich, Belgien und Italien. In den Fällen geht es etwa um Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Schriften und sexuellen Missbrauch von Kindern.