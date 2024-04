An mehreren Stellen in Hamminkeln Unbekannte zerstören Wahlplakate der Grünen

Hamminkeln · Bislang unbekannte Täter haben mehrere Wahlplakate der Grünen in Hamminkeln zerstört. Erinnerungen an eine ähnliche Tat im September 2021 in Marienthal werden wach.

02.04.2024 , 13:53 Uhr

Ute Kleta und Thomas Becker sind entsetzt, dass Wahlplakte der Grünen beschädigt wurden. Foto: Dagmar Becker

Entsetzt zeigen sich Ute Kleta und Thomas Becker vom Grünen-Ortsverband Hamminkeln über zerstörte Wahlplakate. Die vor zwei Wochen auf die von der Stadt zur Verfügung gestellten Tafeln geklebten Plakate sind nahezu im ganzen Stadtgebiet beschädigt oder ganz abgerissen worden. Die Zerstörung erinnert an die Taten von Unbekannten, die im September 2021 zwei Dutzend Wahlwerbeplakate in Marienthal abgerissen beziehungsweise mit einem (Teppich-)Messer zerteilt hatten. Betroffen waren damals Plakate von CDU, SPD und den Grünen. Unbekannte zerstören fast alle Wahlplakate in Marienthal Staatsschutz ermittelt bereits Unbekannte zerstören fast alle Wahlplakate in Marienthal Verwundert zeigen sich jetzt die beiden Hamminkelner Grünen auch, weil auf den Plakaten keine provokanten Themen aufgegriffen werden. „Wir weisen auf den Plakaten lediglich darauf hin, dass am 9. Juni Europawahl ist und dass man bereits mit 16 Jahren wählen darf“, sagt Ute Kleta. Thomas Becker ergänzt: „Zerstörte Plakate gab es immer mal wieder – auch bei anderen Parteien. Wir sind zwar die Ersten, die plakatiert haben, aber in dem Umfang ist die Zerstörung neu.“ Den bislang unbekannten Tätern sei offenbar nicht bewusst, dass sie mit der Zerstörung der Plakate eine Straftat begangen hätten, betont das Duo, das deshalb Strafanzeige erstattet hat. Die Grünen in Hamminkeln haben bereits angekündigt, die zerstörten Plakate zu ersetzen. Streit um abgehängte Wahlplakate Xantens SPD beklagt ungleiche Behandlung Streit um abgehängte Wahlplakate Natürlich verurteilen Ute Kleta und Thomas Becker das undemokratische Verhalten der Täter. „In einer Demokratie muss man unterschiedliche Meinungen akzeptieren und in eine politische Diskussion einsteigen. Nur die eigene Sichtweise zu haben und Toleranz gegenüber anderen zu verweigern, ist im Zusammenleben sicherlich der schlechteste Weg“, gibt Becker zu bedenken.

(kwn)