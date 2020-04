Spargelernte in Deutschland : Erste Erntehelfer aus Rumänien in Berlin-Schönefeld gelandet

Beleuchtet ist am Morgen das Terminal am Flughafen in Schönefeld. Foto: dpa/Paul Zinken

Schönefeld Am Flughafen Berlin Schönefeld ist am Donnerstagvormittag das erste Flugzeug mit Erntehelfern aus Rumänien gelandet. Im Laufe des Tages werden dort zwei weitere Flieger erwartet, sagte eine Flughafensprecherin.

Insgesamt sollen am Donnerstag rund 530 Arbeiter in Schönefeld ankommen. Die Fluggesellschaft Eurowings hat zudem zwei weitere Landungen am Flughafen Düsseldorf - ebenfalls aus Rumänien - für den Nachmittag bestätigt. Die Helfer würden am Flughafen zunächst medizinisch untersucht, sagte die Flughafensprecherin.