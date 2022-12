Neue Details zum Geiseldrama von Dresden 40-Jähriger tötete Mutter mit Schuss aus Pistole

Der Mann hatte im Adventstrubel in Sachsens Landeshauptstadt am Samstag über Stunden für Angst und Schrecken gesorgt und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Beim Zugriff am Mittag war er überwältigt worden und wenig später an dabei erlittenen Verletzungen gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass er psychisch krank war. Im Oktober hatte es einen Einsatz in Heidenau gegeben, weil er aufgebracht und geistig verwirrt gewesen sei und in medizinische Obhut gebracht worden sei, sagte ein Sprecher.