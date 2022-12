Basketball, 2. Liga Giants kassieren die nächste heftige Pleite

Es klingt ein Stück weit Verzweiflung durch, wenn Hansi Gnad über den Auftritt seiner Bayer Giants in Dresden spricht. „Es war wirklich beschämend. Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich sechs Handballer mit“, sagte der Trainer und spielte damit auf den Kampfgeist an, den er bei seinen Zweitliga-Basketballern einmal mehr vermisst hatte. Die heftige 59:95-Pleite bei den Dresden Titans ähnelte vielen anderen Leverkusener Auftritten in dieser ProA-Saison. Der Start war noch einigermaßen in Ordnung, dann zog der Gegner aber schnell davon und musste nicht eine Sekunde mehr am Sieg in eigener Halle zweifeln.