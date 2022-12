Bester Fleischer-Geselle kommt aus Glehn Die „Pistole“ als Teil der Gesellenprüfung

Glehn · Adrian Schraa hat seine Ausbildung zum Fleischer nicht nur als Kammersieger abgeschlossen. Zwei weitere Auszeichnungen folgten. Was er in der Praxis unter Beweis stellen musste, und warum er auf Wanderschaft gehen will.

02.12.2022, 04:50 Uhr

Fleischergeselle Adrian Schraa in der Räucherkammer der Fleischerei Erkes, wo er seine Ausbildung absolviert hat. Seine Prüfungen hat er gleich mit drei Auszeichnungen abgeschlossen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Von Bärbel Broer