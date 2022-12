Reisen mit der Bahn Wo befinden sich die schönsten U-Bahnhöfe der Welt?

Einer der schönsten ist dabei gar nicht mehr in Betrieb: die Station City Hall in New York City, USA. Sie wurde 1904 fertiggestellt und wurde bis in die 1950er Jahre genutzt. Heute kann sie nur noch als Teil musealer Veranstaltungen des Transit Museums besichtigt werden. Das grün-gelbe Farbmuster der Fliesen ist in New York einzigartig und auch die elektrischen Messing-Leuchten sowie der neoromanische Baustil sind einen Besuch wert.