Geiselnahme in Dresden „Man bekommt eine Ahnung davon, wie schnell das Leben vorbei sein kann“

Am Morgen hatte der Mann nach Erkenntnissen der Polizei zunächst in einem Mehrfamilienhaus im Dresdner Stadtteil Prohlis seine 62 Jahre alte Mutter getötet. Danach feuerte er Schüsse in einem Bürogebäude ab, in dem Radio Dresden seinen Sitz hat. Der Geschäftsführer des Senders, Tino Utassy, schildert dramatische Szenen: Der Täter habe versucht, eine Tür zu zerstören und einzudringen, sagt Utassy der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem es ihm nicht gelungen sei, in die Räume zu gelangen, habe er durch ein Loch in der Tür geschossen. „Die Mitarbeiter waren glücklicherweise so geistesgegenwärtig und sind dann durch einen zweiten Ausgang ausgerissen und geflohen.“ Alle blieben nach Angaben des Senders unverletzt. Der Täter habe das Gebäude nach den Schüssen verlassen.