Mit Pistole bedroht 33-Jähriger von zwei Männern in Korschenbroich ausgeraubt

Wie die Polizei mitteilt, hatte das Opfer nach eigenen Angaben in den Niederlanden zwei Männer kennengelernt und war in deren Wagen mitgefahren. Die Unbekannten hatten ihm angeboten, ihn zurück nach Deutschland zu bringen. Nach einem Zwischenstopp in Mönchengladbach endete die Fahrt für den 33-Jährigen auf dem Feldweg an der Straße Büttgerwald.