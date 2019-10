Fall in Kandel : Mias Mörder tot in Gefängniszelle aufgefunden

Foto: dpa/Uwe Anspach Polizisten gehen vor dem Landgericht über einen abgesperrten Bürgersteig.

Schifferstadt Der wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Mia in Kandel verurteilte Abdul D. ist tot in seiner Zelle in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt aufgefunden worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich der aus Afghanistan stammende Mann erhängt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er war im September vergangenen Jahres zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt - er hatte Mia im Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel mit einem Messer erstochen.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222.

(zim/dpa)