Mann eingeklemmt : Pannenhilfe im Saarland endet tödlich, weil Lkw plötzlich losrollt

Heusweiler Zwei Männer haben im Saarland versucht, einen liegengebliebenen Transporter mit Hilfe eines Lkw wieder zum Laufen zu bringen. Dann rollte der Lastwagen plötzlich los.

Bei einer Pannenhilfe in einem Wohngebiet im saarländischen Heusweiler ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 37-Jähriger soll dort beim Versuch, einen liegengebliebenen Transporter wieder zum Laufen zu bringen, eingeklemmt und tödlich verletzt worden sein. Ein weiterer Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Männer hatten in der Nacht zu Mittwoch versucht, den Transporter mit Hilfe eines Lkw zu starten. Offenbar rollte der neben dem Transporter stehende Lkw los, während die Männer die Batterien der Fahrzeuge überbrückten. Die Ursache für das Unglück war wahrscheinlich eine nicht angezogene Handbremse im Lkw, wie die Polizei am Nachmittag in Völklingen mitteilte.