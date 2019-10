Kostenpflichtiger Inhalt: Pilot rettet sich mit Schleudersitz : US-Kampfjet stürzt nahe Eifel-Dorf vom Himmel

Foto: dpa/Harald Tittel Ein Rettungshubschrauber des Militärs transportierte den leicht verletzten Piloten ab.

Zemmer-Rodt In der Eifel ist am Dienstag ein US-Kampfjet abgestürzt. Was genau geschah um kurz nach 15 Uhr, bevor die Maschine in der Nähe des Ortes Zemmer aufprallte?