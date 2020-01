Lungenkrankheit aus China : Kind in Bayern steckt sich mit Coronavirus an

Kind in Bayern steckt sich mit Coronavirus an

München/Traunstein In Bayern gibt es einen sechsten Coronafall. Es handelt sich um das Kind eines bereits Infizierten. Vater und Kind sind in einem Krankehaus isoliert worden. Ihr Zustand ist stabil.

In Bayern hat sich ein Kind nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Es handelt sich um das Kind eines infizierten Mannes aus dem Landkreis Traunstein, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag in München mitteilte. Somit ist zum ersten Mal in Deutschland ein Familienmitglied eines Infizierten erkrankt. Die beiden sind nach Angaben der Behörden vor Ort in einem Krankenhaus in Trostberg isoliert worden.