Ehestreit in Bayern : Mann schüttet kochendes Wasser auf Polizisten

Augsburg Verbrühungen im Gesicht und am Körper erlitt ein Polizist in Bayern, als er zu einem Einsatz wegen eines Ehestreits gerufen wurde. Ein Mann übergoss ihn mit kochendem Wasser.

Nach einem Ehestreit hat ein 57 Jahre alter Mann in Augsburg einen von seiner Frau zur Hilfe gerufenen Polizisten attackiert und mit kochendem Wasser übergossen. Der 25 Jahre alte Beamte erlitt dabei Verbrühungen im Gesicht, am Hals und am Oberkörper, wie die Augsburger Polizei am Donnerstag mitteilte.